Представители "Союза безопасности дорожного движения" заявили, что за первый квартал этого года в Московской области количество ДТП снизилось на 20% по сравнению с аналогичном периодом в прошлом году.
Также выяснилось, что в регионе уменьшилось число погибших на 10%, количество пострадавших сократилось на 23%. Однако в марте зарегистрировали больше аварий, чем в феврале, отметили в организации. По словам руководителя союза Светланы Заболоцкой, это связано с активным таянием снега.
"Движение на дорогах становится интенсивнее, поток автотранспорта увеличивается в несколько раз — кто-то соскучился по скорости, а кто-то только вспоминает навыки вождения после нескольких зимних месяцев перерыва", — объяснила Заболоцкая, передаёт издание "Вести Подмосковья".
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