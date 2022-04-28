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Автор Евгения Васильева

Число погибших в ДТП в Подмосковье за первый квартал 2022 года упало на 10%

Общество

Представители "Союза безопасности дорожного движения" заявили, что за первый квартал этого года в Московской области количество ДТП снизилось на 20% по сравнению с аналогичном периодом в прошлом году.

Также выяснилось, что в регионе уменьшилось число погибших на 10%, количество пострадавших сократилось на 23%. Однако в марте зарегистрировали больше аварий, чем в феврале, отметили в организации. По словам руководителя союза Светланы Заболоцкой, это связано с активным таянием снега.

"Движение на дорогах становится интенсивнее, поток автотранспорта увеличивается в несколько раз — кто-то соскучился по скорости, а кто-то только вспоминает навыки вождения после нескольких зимних месяцев перерыва", — объяснила Заболоцкая, передаёт издание "Вести Подмосковья".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
дтп авария статистика московская область
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