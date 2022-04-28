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Автор Евгения Васильева

Депутат Бессараб: в Госдуме обсуждают повышение МРОТ на 10%

Общество

Член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru прокомментировала сообщения о намерении российских властей увеличить минимальный размер оплаты труда на девять процентов.

Депутат Бессараб: в Госдуме обсуждают повышение МРОТ на 10%

"Мы сегодня говорим о федеральных значениях минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Конечно, в каждом регионе эти показатели будут существенно отличаться. По результатам инфляции за первый квартал можно предположить, что уровень повышения будет соответствовать уровню инфляции. На первый квартал инфляция почти подошла к 10%", — сказала депутат.

При этом она подчеркнула, что конкретный показатель пока не установили, его обсуждают. Парламентарий заявила: о повышении уровня МРОТ и ПМ официально расскажут в ближайшее время.

Ранее источник "Известий" в Госдуме сообщил о планах властей увеличить минимальную зарплату и прожиточный минимум на девять процентов. Известно, что в данный момент МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Темы светлана бессараб
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