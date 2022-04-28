"Стрелка" Соловьёва и свердловского губернатора может состояться в баре "Огонёк"

Жители Екатеринбурга возмущены нападками Владимира Соловьёва на их город. Уральский бизнесмен готов предложить свой бар для того, чтобы журналист и губернатор обсудили конфликт.

Ресторатор Евгений Кексин уверен, что Владимир Соловьёв имеет старые счёты с жителями Екатеринбурга, которые писали ему гневные послания.

"Вообще наш город обижать нельзя, мы хорошие", — цитирует слова Кексина издание "Подъём".

Он предложил, чтобы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и телеведущий Владимир Соловьёв обсудили все недопонимания за столиком в его баре "Огонёк".

Куйвашев ранее отреагировал на слова журналиста о том, что Екатеринбург является "центром мерзотной либероты". Губернатор объяснил телеведущему, что ему лучше не появляться пока в Екатеринбурге, так как население хочет "ответить на обвинения".

Соловьёв ответил Куйвашеву, назвав его выпад предложением "забить стрелку".