Недалеко от подмосковного замка Максима Галкина и Аллы Пугачёвой изобразили символ спецоперации на Украине — букву Z.
На дереве рядом с особняком звёздного семейства в деревне Грязь белой краской неизвестный нарисовал символ Z.
Жители деревни объяснили, что буква Z появилась на стволе дерева недавно.
"Раньше на этом дереве были только красные ленточки. Я как-то гуляла с собакой и увидела незнакомого молодого человека (он не из нашей деревни), который как раз обвешивал дерево лентами. Он объяснил, что красные ленты — память о погибших солдатах во время Великой Отечественной войны. В этих местах, действительно, шли кровопролитные бои в 1941–1943гг., — цитирует слова соседки Пугачёвой и Галкина Анна Николаевна NEWS.ru.
Ранее стало известно, что Максим Галкин потерял работу на Первом канале. На телевидении подыскивает кандидатуру для вакантной должности ведущего шоу "Сегодня вечером".
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