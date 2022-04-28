Глава RT Маргарита Симоньян прокомментировала разоблачительную статью в немецком журнале Der Spiegel. Особенно журналистку задели слова про "сильно изогнутые брови".
Симоньян высказалась по поводу статьи "Что на уме у путинской шеф-пропагандистки" в немецком издании. Материал был полностью посвящён личности журналистки "армянского происхождения".
"Отдельно порадовали "сильно изогнутые брови". Хлопцы, ну, шо выросло — то выросло", — ответила главный редактор RT.
Она приводит особенно интересные выдержки из материала.
"Когда в его ток-шоу выступает Маргарита Симоньян, даже острый на язык российский подстрекатель Владимир Соловьев, который недавно хвастливо заявлял о денацификации всей Европы, кажется робким человеком", — гласит текст немецкой статьи.
Брови журналистки вспоминаются в контексте трагедии Беслана.
"Широкой телевизионной публике в России лицо Симоньян с сильно изогнутыми бровями стало известно по её репортажам о драме с заложниками в Беслане", — говорится в тексте.
Ранее Симоньян комментировала нападки по поводу её "кривых ног".
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