Симоньян ответила на критику своей внешности: "Хлопцы, шо выросло — то выросло"

Глава RT Маргарита Симоньян прокомментировала разоблачительную статью в немецком журнале Der Spiegel. Особенно журналистку задели слова про "сильно изогнутые брови".

Симоньян высказалась по поводу статьи "Что на уме у путинской шеф-пропагандистки" в немецком издании. Материал был полностью посвящён личности журналистки "армянского происхождения".

"Отдельно порадовали "сильно изогнутые брови". Хлопцы, ну, шо выросло — то выросло", — ответила главный редактор RT.

Она приводит особенно интересные выдержки из материала.

"Когда в его ток-шоу выступает Маргарита Симоньян, даже острый на язык российский подстрекатель Владимир Соловьев, который недавно хвастливо заявлял о денацификации всей Европы, кажется робким человеком", — гласит текст немецкой статьи.

Брови журналистки вспоминаются в контексте трагедии Беслана.

"Широкой телевизионной публике в России лицо Симоньян с сильно изогнутыми бровями стало известно по её репортажам о драме с заложниками в Беслане", — говорится в тексте.

Ранее Симоньян комментировала нападки по поводу её "кривых ног".