Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал Владимиру Соловьёву пока не появляться в Екатеринбурге. Жителям Урала не понравились слова телеведущего про "мерзотную либероту".
Куйвашев прокомментировал нелестный отзыв Владимира Соловьёва о населении столицы Урала. Журналист назвал Екатеринбург местом, которое породило многих подонков.
Губернатор объяснил, что испытывает гордость за жителей Екатеринбурга, которые отличаются смелостью, умом и умением критически мыслить.
"После высказываний Соловьева, я уверен, количество слушателей его лекций в Екатеринбурге сильно уменьшится. И горожане будут его ждать, чтобы ответить на обвинения", — предостерёг телеведущего глава региона.
Ранее стало известно, что режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян рискует стать персоной "нон грата" в Казахстане. Гнев соседнего государства он навлёк на себя призывом подумать и "посмотреть на Украину".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российские войска и подразделения Народной милиции продолжают наступать сразу по нескольким направленим.