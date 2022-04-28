Избежавшему покушения Соловьёву советуют не посещать Екатеринбург

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал Владимиру Соловьёву пока не появляться в Екатеринбурге. Жителям Урала не понравились слова телеведущего про "мерзотную либероту".

Куйвашев прокомментировал нелестный отзыв Владимира Соловьёва о населении столицы Урала. Журналист назвал Екатеринбург местом, которое породило многих подонков.

Губернатор объяснил, что испытывает гордость за жителей Екатеринбурга, которые отличаются смелостью, умом и умением критически мыслить.

"После высказываний Соловьева, я уверен, количество слушателей его лекций в Екатеринбурге сильно уменьшится. И горожане будут его ждать, чтобы ответить на обвинения", — предостерёг телеведущего глава региона.

Ранее стало известно, что режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян рискует стать персоной "нон грата" в Казахстане. Гнев соседнего государства он навлёк на себя призывом подумать и "посмотреть на Украину".