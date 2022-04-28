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Автор Юлия Миленина

"Одноклассники" запустили настройку, скрывающую неприемлемые комментарии

Общество

"Одноклассники" представили настройку, которая позволяет пользователям скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видеозаписями.

"Одноклассники" запустили настройку, скрывающую неприемлемые комментарии

Запуск такой функции — новый шаг к созданию комфортной и безопасной среды для общения внутри социальной сети. Представители "Одноклассников" рассказали, что разработчики постоянно улучшают алгоритмы обнаружения нежелательного контента.

"Технология собственной разработки на базе нейросетей автоматически определяет потенциально неприемлемые и оскорбительные комментарии, которые могут быть неприятны пользователям", — прокомментировали в пресс-службе соцсети.

Сервисный бот будет присылать сообщения пользователям, сталкивающимся с нежелательными комментариями, и предлагать им настроить отображение потенциально токсичных записей.

Россияне смогут самостоятельно решать, нужно ли им скрывать подобные комментарии в настройках приватности в разделе "Настройки публичности". Новая функция уже появилась в приложениях "Одноклассников", работающих на базе Android и iOS, а также в мобильной и десктопной версиях соцсети.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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