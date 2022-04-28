Симоньян про новые заявления из США: Какой выбор оставляют нам эти идиоты?

Западные союзники Украины уже в открытую призывают Киев "переносить военные действия на российскую территорию". А США, согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена и сообщениям о снятии ограничений на передачу разведданных ВСУ, ещё и помогать — пока косвенно — намерены.

И реакция украинских военных на такое "разрешение" не заставила себя ждать: атаки на приграничные территории РФ участились. В частности, в ночь на четверг, системы ПВО всю ночь работали в Белгороде.

Эти — явно связанные между собой события — прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян, заявившая, что "эти идиоты не оставляют России выбора":