Западные союзники Украины уже в открытую призывают Киев "переносить военные действия на российскую территорию". А США, согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена и сообщениям о снятии ограничений на передачу разведданных ВСУ, ещё и помогать — пока косвенно — намерены.
И реакция украинских военных на такое "разрешение" не заставила себя ждать: атаки на приграничные территории РФ участились. В частности, в ночь на четверг, системы ПВО всю ночь работали в Белгороде.
Эти — явно связанные между собой события — прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян, заявившая, что "эти идиоты не оставляют России выбора":
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На данный момент российские военные решают задачу по ликвидации украинской группировки на донецкой дуге.