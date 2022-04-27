Обвиняемый в реабилитации нацизма знаток "Что? Где? Когда?" покинул Россию

Звезда интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров, против которого возбудили дело о реабилитации нацизма, давно покинул пределы России.

В пресс-службе телекомпании "Игра-ТВ" объяснили, что Ровшан Аскеров уже не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул страну. По некоторым данным звезда интеллектуальной телеигры живёт в своём родном городе Баку в Азербайджане.

27 апреля Следственный комитет РФ возбудил против Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма из-за поста знатока в социальных сетях о маршале Георгии Жукове. Знатоку "ЧГК" грозит до пяти лет тюрьмы по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.

По версии следствия, Аскеров назвал Жукова "вором и мародёром со стажем".