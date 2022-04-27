Лайма Вайкуле, которая тесно дружит с Аллой Пугачёвой, заступилась за Максима Галкина после того, как Маргарита Симоньян назвала его геем в эфире ТВ.
Лайма Вайкуле призналась, что раньше мало себе представляла, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь она составила себе о журналистке представление.
"Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным", — выразила своё мнение латвийская певица.
Исполнительница хита "На улице Пикадилли" заявила, что Симоньян показала низкий уровень культуры и интеллекта тем, что оскорбила Максима Галкина и Аллу Пугачёву.
Певица уверена, что звёздные супруги выше того, чтобы обращать внимание на выпады в их адрес.
Ранее Алексей Панин выразил свою поддержку Максиму Галкину.
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