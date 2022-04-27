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Автор Елена Былкина

Панин попросил прощения у Галкина: "Максим не оскорблял русский народ"

Общество

Алексей Панин обратился к Максиму Галкину после того, как на шоумена обрушилась Маргарита Симоньян в эфире ТВ. Панин похвалил Галкина за его позицию.

Панин попросил прощения у Галкина: "Максим не оскорблял русский народ"

Панин напомнил о своём давнем конфликте с Максимом Галкиным, когда они в 2017 году обменялись колкими высказываниями.

"Мне очень стыдно, что я когда-то позволил себе в адрес Максима и Аллы Борисовны Пугачёвой сказать то, что я не должен был говорить. Алла Борисовна — великая женщина. Я не при каких условиях не имел права позволять себе такие слова", — признал свою вину актёр.

Панин объяснил, что решил попросить прощения у супруга Аллы Пугачёвой после того, как пародиста раскритиковала Маргарита Симоньян.

"Маргарита Симоньян публично облила грязью Максима Галкина. Вернее она думала, что облила грязью Максима, а облила грязью на самом деле себя. Всё это она сделала в эфире федерального канала у такого же персонажа Владимира Соловьёва", — выразил своё мнение артист.

Алексею Панину, который проживает в Испании, импонирует позиция Максима Галкина по поводу спецоперации на Украине.

"Я смотрю видео, которое Максим выкладывает у себя на странице, я аплодирую ему, он молодец. Всё, что наговорила Симоньян — абсолютная ***. Максим не оскорблял русский народ, не позволял себе никаких жёстких высказываний. Он всё сделал очень талантливо и интеллигентно", — сказал звезда фильма "Жмурки".

Ранее Панин назвал оперативную съёмку с задержанием "убийц" Владимира Соловьёва, балетом "Лебединое озеро".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы алексей панин максим галкин алла пугачёва владимир соловьёв маргарита симоньян
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