Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева отреагировала на новость о том, что она якобы тайно сбежала за рубеж "как Алла Пугачёва".
Распространивших такие сведения представителей СМИ она назвала "недожурналюгами".
"Они стали богаче? Или может быть счастливее? Лично я этим пи***асам шлю лучики проклятья. Ловите. Захлебнитесь", — негодует главная телесваха страны.
Звезда ТВ рассказала поклонникам, что пытается восстановиться после перенесённого коронавируса в Болгарии.
В интервью YouTube-программы "Скажи Гордеевой" Гузеева рассказала о своих консервативных взглядах.
"Я вообще не либерал — Крым наш, мой. Мне очень нравится Москва... Мне нравится, что происходит. Я ватница абсолютная", — объясняла Гузеева осенью 2021 года.
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Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.