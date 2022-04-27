"Шлю лучики проклятья": Гузеева высказалась о своём "бегстве" из России

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева отреагировала на новость о том, что она якобы тайно сбежала за рубеж "как Алла Пугачёва".

Распространивших такие сведения представителей СМИ она назвала "недожурналюгами".

"Они стали богаче? Или может быть счастливее? Лично я этим пи***асам шлю лучики проклятья. Ловите. Захлебнитесь", — негодует главная телесваха страны.

Звезда ТВ рассказала поклонникам, что пытается восстановиться после перенесённого коронавируса в Болгарии.

В интервью YouTube-программы "Скажи Гордеевой" Гузеева рассказала о своих консервативных взглядах.

"Я вообще не либерал — Крым наш, мой. Мне очень нравится Москва... Мне нравится, что происходит. Я ватница абсолютная", — объясняла Гузеева осенью 2021 года.