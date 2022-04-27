Вассерман: Кто вам сказал, что Европа против фашизма?

Вассерман об угрозе фашизма для Европы: "Слепой — тот, кто не хочет видеть"

Депутат Госдумы, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман в интервью Pravda.Ru объяснил, что в Европе недооценивают опасность фашизма.

Граждане Украины проявили готовность к воссоединению и сопротивлению во время спецоперации. Даже те, кто проявляли лояльность к России, пытаются, как они считают, защищать свою землю, просто потому что у них была спокойная жизнь. Они не знали о том, что происходит в Донбассе.

Чемпион "Своей игры" отметил, что немцы тоже рассказывали, что совершенно не представляли себе, что происходит в концентрационных лагерях. Но это не освободило их от ответственности за преступления.

Вассерман убеждён, что украинцы с удовольствием демонстрируют различные эмблемы нацистов. Депутат Госсдумы считает, что в Европе на это просто закрывают глаза.

"В Европе этого не знают те, кто не хочет знать. Самый слепой — тот, кто не хочет видеть", — отметил политический консультант.

Вассерман отметил, что в странах ЕС знают о происходящем на Украине, однако пропускают эти знания мимо ушей.

"Лица, принимающие решения, получают сведения из множества разных источников. Хотя я знаю, что время от времени различные разведки жалуются на то, что-то или иное решение был принято без учета их данных, но, как правило, эти данные были учтены. На самом деле, им просто не придали должного значения. Они придают должное значение в тех случаях, когда решение уже принято и просто его предпочитают обосновать незнанием", — отметил представитель Госдумы.

Ранее Вассерман объяснил, чем грозит Киеву его попытка обмануть РФ на переговорах.

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