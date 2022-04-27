Профессор Нетёсов: "Вирусы появляются именно в Китае из-за большого числа птиц"

Наиболее патогенные вирусы возникают именно в Китае из-за большого поголовья птиц в этой стране, которые и являются источником гриппа. Однако новый вирус H3N8 России не грозит, заявил в беседе с Радио 1 завлабораторией вирусологии Новосибирского университета Сергей Нетёсов.

Он объяснил, что все виды гриппа изначально появляются у водоплавающих птиц и уже от них могут передаваться домашним пернатым и людям.

"Китай — очень густонаселённая страна, там выращивается очень много домашней птицы, в основном в деревнях. В этих условиях домашние пернатые получают различные вирусы от диких птиц", — сказал учёный.

Он также добавил, что вероятность распространения в России нового вируса птичьего гриппа H3N8 минимальна. По словам Нетёсова, китайские власти имеют большой опыт проведения противоэпидемических мероприятий, и нынешние изоляционные мероприятия возымеют эффект.

Ранее в Китае был зафиксирован первый случай заражения человека H3N8. До сих пор этот штамм встречается лишь у птиц, собак и лошадей.