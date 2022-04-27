Аналитик Ульянов: веб-версия — надёжный способ получить приложение Аэрофлота

Самый надежный способ получить мобильное приложение Аэрофлота, которое было удалено из App Store, это пользоваться веб-версией. Её можно назвать основной. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Эксперт заметил, что сейчас те компании, которые попали под санкции и не могут выставить свои приложения в официальный магазин, оптимизируют ресурсы и сервисы, которые уже есть, так как доступ к Интернету на большинстве смартфонов сохраняется.

"Поэтому необязательно со стационарного компьютера заходить, но и со смартфона можно зайти и фактически на максимально близких к тому, к чему привык, интерфейсе и приложениях получить", — пояснил специалист.

Он добавил, что на платформу Android можно устанавливать не только из магазина приложений, но и с официального сайта организации. А с Apple сложнее, поэтому пока возможности нет.

По мнению собеседника издания, удалить могут любое приложение. Однако на практике их всё-таки достаточно ограниченное число. И для исключения приложения должны быть какие-то основания. Но ситуация меняется очень быстро, и нужно быть готовым ко всему.

"То, что мы можем делать сейчас, во-первых, оперативно обновлять приложения. В конце концов, те приложения, которые установлены, продолжают работать. Там устраняются все недоработки, в том числе уязвимости, связанные с вопросами защиты информации. Но и последняя версия будет однозначно недоступной. Поэтому обновляться не стоит", — заключил эксперт по информационным технологиям.

Ранее приложение «Аэрофлота» было удалено из каталога программ App Store. Однако ранее установленное на смартфон или планшет приложение продолжает исправно работать.