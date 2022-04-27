В Казахстане обиделись на Тиграна Кеоасаяна: может стать "нежелательным лицом"

Режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян рискует стать персоной "нон грата" в Казахстане. Гнев соседнего государства он навлёк на себя призывом подумать "посмотреть на Украину".

В YouTube-шоу "Роскомнадзор Free" супруг Маргариты Стмоньян осудил "поведение” постсоветских стран. Он раскритиковал то, что в Казахстане возрождается практика языковых патрулей и отменяют парад в честь Дня Победы.

Режиссёр порекомендовал бывшим республикам СССР подумать и "посмотреть на Украину”.

Представители МИД Казахстана оценили эти заявления как "оскорбительные и необъективные”.

В Казахстане считают, что такие слова "отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений”.

"Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан”, — сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Маргарита Симоньян похвалила Грузию, которая отказалась помогать Украине открытием второго фронта в Абхазии.

"Давайте уже откроем им авиасообщение", — предложила глава RT.

Ранее стало известно, что российская Ural Motorcycles, производящая мотоциклы "Урал", из-за санкций переносит свои сборочные цеха в Казахстан.