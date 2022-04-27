Режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян рискует стать персоной "нон грата" в Казахстане. Гнев соседнего государства он навлёк на себя призывом подумать "посмотреть на Украину".
В YouTube-шоу "Роскомнадзор Free" супруг Маргариты Стмоньян осудил "поведение” постсоветских стран. Он раскритиковал то, что в Казахстане возрождается практика языковых патрулей и отменяют парад в честь Дня Победы.
Режиссёр порекомендовал бывшим республикам СССР подумать и "посмотреть на Украину”.
Представители МИД Казахстана оценили эти заявления как "оскорбительные и необъективные”.
В Казахстане считают, что такие слова "отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений”.
"Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан”, — сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Маргарита Симоньян похвалила Грузию, которая отказалась помогать Украине открытием второго фронта в Абхазии.
"Давайте уже откроем им авиасообщение", — предложила глава RT.
Ранее стало известно, что российская Ural Motorcycles, производящая мотоциклы "Урал", из-за санкций переносит свои сборочные цеха в Казахстан.
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Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.