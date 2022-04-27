Знатоку "Что? Где? Когда?" грозит пять лет тюрьмы за реабилитации нацизма

Журналисту и члену клуба "Что? Где? Когда?" Ровшану Аскерову грозит срок за реабилитацию нацизма.

Ровшан Аскеров разместил на своей странице в социальных сетях "заведомо сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала о Жукова".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против знатока интеллектуальной игры.

За нападки на великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова Равшану Аскерову грозит наказание до пяти лет тюрьмы по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.

Возможно, речь идёт о посте Аскерова двухлетней давности, в котором он подметил, что "оккупанта" Понтия Пилата и Маршала Жукова играет один и тот же актёр — Михаил Ульянов.

Ранее стало известно, что на руководителя и депутата Красносельского округа столицы завели уголовное дело по факту дискредитации вооружённых сил РФ.