Журналисту и члену клуба "Что? Где? Когда?" Ровшану Аскерову грозит срок за реабилитацию нацизма.
Ровшан Аскеров разместил на своей странице в социальных сетях "заведомо сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала о Жукова".
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против знатока интеллектуальной игры.
За нападки на великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова Равшану Аскерову грозит наказание до пяти лет тюрьмы по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.
Возможно, речь идёт о посте Аскерова двухлетней давности, в котором он подметил, что "оккупанта" Понтия Пилата и Маршала Жукова играет один и тот же актёр — Михаил Ульянов.
Ранее стало известно, что на руководителя и депутата Красносельского округа столицы завели уголовное дело по факту дискредитации вооружённых сил РФ.
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Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.