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Автор Елена Былкина

Собчак о соратниках Навального*: "Школота, которая катается на папкиной машине"

Общество

Ксения Собчак после включения себя в "расстрельный" список команды Алексея Навального* вспомнила объявление на здании парижского гестапо: "Доносы русских на русских не принимаются".

Собчак о соратниках Навального*: "Школота, которая катается на папкиной машине"

Журналистка призналась, что ей стыдно и неловко за то, что люди, которые назвали себя соратниками Алексея Навального, составляют санкционные списки, в которые включают людей с либеральными взглядами.

Она считает, что "отменяют" её, Олега Кашина и покойную Галину Волчек по причинам личной ненависти.

"Тяга советского человека к мелкому стукачеству и сведению мелких же счётов — наверное, неистребима и в "прекрасной России будущего"", — поделилась своим мнением Ксения Анатольевна.

Журналистка предположила, что орудуют в этом деле "клерки-навальнисты, которые приватизировали своего лидера, пользуясь его положением".

Собчак напомнила, что после начала спецоперации на Украине "вполне чётко высказала свою позицию".

"И за это меня гнобят и Ольгинские тролли, апэшная сетка. И вот теперь и ФБКшная** (организация признана экстремистской, я обязана это упомянуть) делает ровно то же самое", — негодует журналитска.

Она отчитала сторонников Навального за такое поведение.

"Какая-то школота, которая катается на папкиной машине, пока он в отъезде", — сказала Собчак.

* - физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

** - признана решением Московского городского суда от 09.06.2021 экстремистской организацией и ликвидирована

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы галина волчек ксения собчак алексей навальный
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