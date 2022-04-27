Москалькова: "Нужно создать сайт по оказанию помощи в поиске родных из Донбасса"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать информационную платформу, с помощью которой беженцы из Донбасса и Украины могли бы найти своих родных и близких, выехавших за границу либо находящихся в других пунктах временного размещения РФ.

"Важно найти инструментарий для поиска людей, которые, возможно, выехали в другие страны или размещены в ПВР на территории других субъектов РФ. Возможно, создать сайт по оказанию помощи в поиске родных и близких", — отметила она в ходе пресс-конференции.

По словам омбудсмена, на телефонную линию Аппарата уполномоченного звонят люди, которые обращаются за срочной психологической помощью, а также просят найти родственников.

"Люди пережили страшный стресс, потеряли связь с родственниками и обращаются за помощью, чтобы их найти", — подытожила она.