Чиновники РФ придумали, как обойти санкции ЕС: дипломатические паспорта

МИД РФ заказал печать 175 тыс. дипломатических паспортов. Этот документ должен помочь госчиновникам РФ беспрепятственно пересекать границы иностранных государств.

МИД РФ заключило контракт с компанией "ГОЗНАК" стоимостью 306,5 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок. Приобретается 174,6 тыс. бланков — то есть по 1755,6 рублей за один бланк.

Авторы телеграм-канала Sota считают, что такую цену могут иметь только дипломатические паспорта с биометрией.

Дипломатический паспорт является основным документом, удостоверяющим личность владельца при заграничных поездках. Имея его в кармане, гражданин может пользоваться правом облегченного и безвизового въезда в ряд стран.