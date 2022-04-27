МИД РФ заказал печать 175 тыс. дипломатических паспортов. Этот документ должен помочь госчиновникам РФ беспрепятственно пересекать границы иностранных государств.
МИД РФ заключило контракт с компанией "ГОЗНАК" стоимостью 306,5 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок. Приобретается 174,6 тыс. бланков — то есть по 1755,6 рублей за один бланк.
Авторы телеграм-канала Sota считают, что такую цену могут иметь только дипломатические паспорта с биометрией.
Дипломатический паспорт является основным документом, удостоверяющим личность владельца при заграничных поездках. Имея его в кармане, гражданин может пользоваться правом облегченного и безвизового въезда в ряд стран.
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