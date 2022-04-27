По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, его решение вести шоу "Я не гей" объясняется желанием учить людей правильно относиться друг к другу.
Милонов рассказал, что прежде всего проект, созданный блогером Амираном Сардаровым, нестандартный и весёлый, а в свете текущей сложной ситуации в стране и в мире все нуждаются в хорошем юморе.
Депутат добавил, что несмотря на веселье, проект "Я не гей" — об отношениях между людьми.
"Надо понимать, что это проект о человеческих отношениях. Многим не хватает способности видеть за некой внешней шелухой, которая иногда вызывает ошибочное критическое отношение к человеку, его настоящего. Потому что иногда что-то кажется нам крутым, а оказывается гнилым — и наоборот", — сказал Милонов.
Парламентарий добавил, что симпатизирует блогеру — создателю проекта, поэтому дал своё согласие на участие в этом шоу.
Концепция проекта "Я не гей" проста: восемь мужчин будут жить в загородном доме под прицелом телекамер. По ходу шоу участники должны разобраться, кто из них является приверженцем нетрадиционной сексуальной ориентации.
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