Милонов объяснил, почему решил стать соведущим шоу "Я не гей"

По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, его решение вести шоу "Я не гей" объясняется желанием учить людей правильно относиться друг к другу.

Милонов рассказал, что прежде всего проект, созданный блогером Амираном Сардаровым, нестандартный и весёлый, а в свете текущей сложной ситуации в стране и в мире все нуждаются в хорошем юморе.

Депутат добавил, что несмотря на веселье, проект "Я не гей" — об отношениях между людьми.

"Надо понимать, что это проект о человеческих отношениях. Многим не хватает способности видеть за некой внешней шелухой, которая иногда вызывает ошибочное критическое отношение к человеку, его настоящего. Потому что иногда что-то кажется нам крутым, а оказывается гнилым — и наоборот", — сказал Милонов.

Парламентарий добавил, что симпатизирует блогеру — создателю проекта, поэтому дал своё согласие на участие в этом шоу.

Концепция проекта "Я не гей" проста: восемь мужчин будут жить в загородном доме под прицелом телекамер. По ходу шоу участники должны разобраться, кто из них является приверженцем нетрадиционной сексуальной ориентации.