"Расстрельный" список команды Алексея Навального* получился неоднородным. Кремлёвскими пропагандистами назвали Ксению Собчак, Олега Кашина и даже покойную Галину Волчек.
Соратники Навального составили перечень из шести тысяч имён, разделив людей в списке на несколько категорий: "организаторы в***", "пропагандисты", "коррупционеры", "публичные сторонники Путина", "продажные знаменитости", "ключевые чиновники".
В список неожиданно попали журналисты Ксения Собчак и Олег Кашин, которые негативно отзывались о спецоперации на Украине.
От гнева "навальнистов" не скрылась и художественный руководитель Московского театра "Современник", которая умерла в 2019 году.
Ксения Собчак, которая числится и в кремлёвском списке предателей родины, высказалась о странном перечне.
"Главное я спокойна, что Галина Борисовна Волчек больше не сможет, благодаря списку, поехать в Европу. Нечего там "разжигателю в***" делать", — иронизирует журналистка.
* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.
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