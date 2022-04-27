Покойную Галину Волчек записали в сторонники спецоперации на Украине

"Расстрельный" список команды Алексея Навального* получился неоднородным. Кремлёвскими пропагандистами назвали Ксению Собчак, Олега Кашина и даже покойную Галину Волчек.

Соратники Навального составили перечень из шести тысяч имён, разделив людей в списке на несколько категорий: "организаторы в***", "пропагандисты", "коррупционеры", "публичные сторонники Путина", "продажные знаменитости", "ключевые чиновники".

В список неожиданно попали журналисты Ксения Собчак и Олег Кашин, которые негативно отзывались о спецоперации на Украине.

От гнева "навальнистов" не скрылась и художественный руководитель Московского театра "Современник", которая умерла в 2019 году.

Ксения Собчак, которая числится и в кремлёвском списке предателей родины, высказалась о странном перечне.

"Главное я спокойна, что Галина Борисовна Волчек больше не сможет, благодаря списку, поехать в Европу. Нечего там "разжигателю в***" делать", — иронизирует журналистка.

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.