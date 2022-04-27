Минобороны: импортные системы – это вражеский танк на территории страны

На территории России огромное количество иностранных систем и программ, и они подобны вражескому танку в стране. Такое сравнение привёл 26 апреля в Новосибирске замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин.

"Представьте себе вражеский танк на территории РФ, что бы сейчас тут было. Но почему-то мы позволяем здесь находиться импортному программному обеспечению на нашей территории. Слава богу, текущие времена наконец-то позволили вскрыть ситуацию, в которой мы находимся", — сказал Лишин.

Представитель Минобороны заявил, что россиянам нужно "выбить" вражеские программы и системы с территории страны в целях обеспечения своей обороноспособности в этой сфере.

Главной задачей ведомства в области информационных систем Лишин назвал защиту цифрового пространства России.

"Для министерства обороны цифровое пространство Российской Федерации и всего мира является таким же полем боя, как и любое другое пространство", — заключил он.