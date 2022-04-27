Примаков: надо понять уехавших из России, простить их и ждать обратно

Глава Россотрудничества Евгений Примаков предложил не судить строго тех, кто после начала спецоперации на Украине уехал из России.

По его мнению, когда "всё закончится" россиянам нужно будет "простить" вынужденных мигрантов.

Выступая в Совете Федерации, Примаков озвучил "примерные" цифры:

"Только в Армению выехали порядка 60 — 70 тысяч человек. Это, в основном, специалисты в IT, предприниматели. Среди них есть, безусловно, политически мотивированные люди, которые сделали определенный недружественный выбор. Но есть и те, кто уехал, пытаясь сохранить привычный стиль жизни, — сказал глава Россотрудничества, пояснив: — Люди привыкли расплачиваться Apple Pay и не могут представить жизнь без этого".

Примаков предложил относиться к таким людям, "как минимум, терпимо" и рассчитывать, что со временем они вернуться на Родину. Тем более, что, по его словам, "процесс уже пошёл".