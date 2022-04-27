Википедия оштрафована на пять миллионов рублей за нарушение российского закона

Московский суд наложил первый в истории штраф на Wikimedia Commons, оператора платформы Википедии за отказ удалить статьи, признанные нарушающими российское законодательство.

Большая часть контента относилась к тому, что было классифицировано как распространение дезинформации о российских военных и их действиях во время спецоперации на Украине.

За пять размещённых статей "оскорбительного содержания" платформа заплатит штраф в размере 3 млн рублей.

Юристы Wikimedia Commons утверждали, что статьи "могли исправить самостоятельно те, кто посчитал, что они нарушают российское законодательство".

"Если прокурор считает, что в этих публикациях что-то не так, он мог бы прийти и внести правки”, — сказал адвокат в ходе слушаний.

Отдельным постановлением суда на Википедию был наложен дополнительный штраф в размере 2 млн рублей "за неспособность удалить еще три статьи", одна из которых также связана со спецоперацией на Украине, а ещё две содержали информацию о производстве взрывчатых веществ.