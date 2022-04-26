Нового главу ЛДПР изберут на съезде партии летом

Высшее руководство ЛДПР изберут на съезде партии, проведение которого запланировано на период между концом июня и началом июля. На нём станет известно имя нового председателя ЛДПР, который заменит скончавшегося Владимира Жириновского.

"Съезд ЛДПР пройдёт летом, ориентировочно в конце июня — начале июля", — цитирует РИА Новости свой источник.

Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.