Болгарский политик Трифонов: сбор средств на оружие Киеву – чудовищная глупость

По словам главы болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонова, предложение премьер-министра страны собирать деньги на вооружение Украине - это "чудовищная глупость".

Ранее премьером Петковым была запущена благотворительная кампания с целью сбора денежных средств, которые пойдут на вооружение украинской армии.

По мнению политика, сама идея благотворительного сбора на оружие является жуткой.

"Идея премьера Петкова о пожертвовании болгарами денег на оружие Украине — это самая чудовищная глупость, которую я когда-либо слышал. Деньги необходимо жертвовать для спасения человеческих жизней, а не на закупку оружия. Заниматься оружием должно государство, а не обычные люди", — сказал Трифонов.