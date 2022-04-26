Собчак о Тине Канделаки: "Сделавши аборт, по волосам не плачут"

Тина Канделаки высказалась о предположении англичан, которые считают, что Россия запустит ракету "Сармат" осенью. Ксения Собчак не упустила случая подколоть экс-подругу.

Заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки высмеяла страх жителей Великобритании перед смертоносным российским оружием.

"Англичане, живущие с 24 февраля в режиме "о*** от страха", пишут: "Российская смертоносная ракета "Сатана 11" (Сармат) будет запущена осенью". И, видимо, подсказывают, куда её запустить", — написала звезда ТВ под картой, стрелка на которой указывают на Англию.

Высказывание бывшей подруги прокомментировала Ксения Собчак.

"Посты Тины, которой уже нечего терять, и на заработанное мужем в "Ростехе" можно будет на яхте плыть разве что в окрестностях Сочи, доставляют. Прямо визуализация поговорки "сделавши аборт, по волосам не плачут"", — выразила своё мнение журналистка.

Ранее Тина Канделаки заявила, что руководитель Чечни Рамзан Кадыров, будучи воином, преобразился в "крутейшего шоумена".