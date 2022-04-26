Сатановский о новых попытках Киева убить журналистов: "Будут пытаться"

Российские журналисты, которые не прогнулись под Запад, а продолжают честно выражать свою позицию, находятся под угрозой, считает Евгений Сатановский.

Накануне ФСБ опубликовала информацию, что раскрыто покушение на журналиста Владимира Соловьёва. Задержанные молодые люди националистических взглядов получали инструкции от СБУ Украины.

Комментируя эту информацию известный политолог Евгений Сатановский напомнил, что после развала Советского Союза в головы молодежи долго вкладывали самую различную экстремистскую идеологию, включая неонацизм. Прикрываясь "абсолютной свободой" дельцы продавали нацистскую литературу, а преподавание в вузах вели люди с абсолютно экстремистскими взглядами.

Сатановский напомнил, что покушаться на Соловьёва с помощью украинских диверсионных групп пытались в 14-ом и 15-ом году, но их возможности на территории России сильно ограничены. Если в Киеве националистам удалось убийство Олеся Бузины, то российские спецслужбы работают на опережение.

"Добраться до российского журналиста этим людям сложнее, тем более до такого известного, как Владимир Рудольфович, но пытаться они будут", — сообщил политолог.

Попытки киевского режима заткнуть рот российским журналистам означают, что они делают правое дело, резюмировал Сатановский.