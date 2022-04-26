Музей конвоирования для будущих тюремщиков открыли в Красноярске

В Красноярске торжественно презентовали музей конвоирования. Экскурсии в музей будут проводиться для будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Открытие проводилось по всем правилам: с оркестром, почётным караулом, священнослужителем и перерезанием красной ленточки.

Музей организовали в особом вагоне, в котором раньше транспортировали заключённых. Манекены облачили в одежду, характерную для конвойной службы и конвоируемых в разные годы. Особый интерес представляет коллекция изъятых у осуждённых предметов.

"Прежде всего, это музей для сотрудников ведомства, для молодых людей, которые поступают на службу в органы уголовно-исполнительной системы. Любой желающий попасть в него не сможет, можно в составе организованной группы или по запросу. Экскурсии бесплатны", — цитирует слова представителей пресс-службе регионального управления ФСИН издание "Подъём".

В планах ведомства дополнить экспозицию вагоном-"теплушкой" и "чёрным воронком".

Ранее в Красноярском крае сотрудниками ФСБ пресечена подготовка теракта на объекте ФСИН.