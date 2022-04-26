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Автор Евгения Васильева

Психолог: Маск может превратить Twitter в мировую финансовую пирамиду

Общество

Психотерапевт Рамиль Гарифуллин рассказал, какой может стать социальная сеть Twitter* с новым владельцем. Известно, что компанию купил американский бизнесмен Илон Маск.

Психолог: Маск может превратить Twitter в мировую финансовую пирамиду

Как подчеркнул эксперт, цели предпринимателя кажутся "высоконравственными". Однако, по мнению психолога, решение Маска приобрести онлайн-платформу является, скорее всего, прагматичным. Специалист допустил, что миллиардер может превратить Twitter в способ продвижения мировой финансовой пирамиды или криптовалюты.

"Маск любит играть в крипты! Тем​ более, доллар нужно спасать, благодаря альтернативным криптам. Дуров (программист, бизнесмен Павел Дуров. — Прим. ред.) со своим Telegram уже облизывался на этот счёт, но ему дали по рукам", — заявил Гарифуллин, передаёт argumenti.ru.

При этом собеседник издания отметил, что Маск влиятельнее Дурова. Также психотерапевт назвал инженера "хребтом национальной экономики" Штатов. По словам эксперта, американский предприниматель способен запустить проект мировой игромании, ставки международных субъектов. Это может привести к кризису в развивающихся странах, заключил психолог.

Ранее бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Маск не сможет улучшить Twitter. Причиной послужит юрисдикция США, пояснил российский политик.

* соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Темы илон маск павел дуров дмитрий медведев
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