Пригожин намерен привлечь Невзорова к уголовной ответственности

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поручил юристам компании "Конкорд" составить заявление о возбуждении уголовных дел против Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в России иноагентом).

Правозащитники подготовили документ на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в котором указали на неоднократные нарушения со стороны Невзорова. В частности, они сообщили, что журналист в своих постах разжигает ненависть и вражду между народами России и Украины, публикуя фейковую информацию о спецоперации ВС РФ.

Юридическая служба "Конкорда" также отметила, что Невзоров оправдывает нацизм, фактически выступая пресс-секретарем батальона "Азов" (против членов организации в России возбуждены уголовные дела). Команда Евгения Пригожина уверена, что преступным действиям Александра Невзорова необходимо дать правовую оценку, а также привлечь журналиста к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Ранее предприниматель Пригожин заявил о намерении обратиться в Следственный комитет России с требованием проверить ряд либеральных СМИ, которые открыто ведут информационную войну в отношении России, ее армии и народа.