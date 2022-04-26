Ксения Собчак прокомментировала слова Максима Галкина о спецоперации на Украине. Журналистка считает, что шоумен своими словами отрезал себе путь к возращению на родину.
Максим Галкин негативно высказался о действиях российской армии на территории Украины. Супруг Аллы Пугачёвой предусмотрительной выключил комментарии к своему видео. Объяснил он это тем, что на его страничке зарабатывают проплаченные интернет-тролли, которые яростно критикуют его позицию.
Ксения Собчак поделилась своим мнением по поводу высказываний юмориста.
"Максим Галкин в запрещённой ныне сети очень жёстко высказался о событиях в Украине, и в Одессе, в частности. Кому интересно, можете посмотреть. Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения", — написала журналистка.
Ранее пародист объяснил, что уехал в Израиль не от хорошей жизни, а потому, что лишился заработка в России.
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