В Москве откроют посольства ДНР и ЛНР

Посольства Луганской и Донецкой Народных Республик откроют в Москве в ближайшие месяцы. Согласно информации, сейчас дипломатические представители ведут эту работу.

"Будем стараться, чтобы (было) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой", — пояснил собеседник РИА Новости.

Что касается сроков, то дипломатический источник подчеркнул, что, вероятно, дипмиссии начнут работать в течение месяца, максимум двух. О деталях деятельности и где именно будет располагаться представительство ДНР и ЛНР в Москве, собеседник агентства не уточнил.