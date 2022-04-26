Посольства Луганской и Донецкой Народных Республик откроют в Москве в ближайшие месяцы. Согласно информации, сейчас дипломатические представители ведут эту работу.
"Будем стараться, чтобы (было) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой", — пояснил собеседник РИА Новости.
Что касается сроков, то дипломатический источник подчеркнул, что, вероятно, дипмиссии начнут работать в течение месяца, максимум двух. О деталях деятельности и где именно будет располагаться представительство ДНР и ЛНР в Москве, собеседник агентства не уточнил.
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