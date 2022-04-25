На Чукотке, Сахалине и в Ямало-Ненецком АО работники сферы добычи получают достаточно высокие зарплаты. Суммы иногда доходят до миллиона рублей. С чем это связано, рассказала эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова.
Она пояснила в беседе с NEWS.ru, что на севере достаточно дорогая стоимость жизни. Кроме того, там присутствует сильная доля иностранного капитала, а большинство специалистов компаний — иностранцы.
По словам собеседника издания, там было много канадцев и американцев, зарплаты которых, вероятно, и попали в рейтинг. Но сейчас некоторые из американских компаний свою деятельность в регионе сворачивают.
Лоикова добавила, что цены в магазинах, например, в Южно-Сахалинске, выше московских. А зарплаты там на уровне столицы, если судить по белым компаниям и обычным специалистам. В месяц они могут получать до 80-90 тысяч рублей.
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