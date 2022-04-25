Соловьёв прокомментировал попытку его убийства: "Заказ Зеленского"

Российский тележурналист Владимир Соловьёв заявил, что за попыткой его убийства может стоять украинский лидер Владимир Зеленский.

"Зеленский в кругу своих ближних друзей на меня пожаловался и попросил, чтобы со мной разобрались в России. То есть, сюда засылают всяких разных граждан, имеющих прямое отношение к его спецслужбам, потому что Зеленскому обидно то, что я о нём говорю", — отметил он.

Телеведущий добавил, если с ним когда-нибудь что-то случится "знайте, это заказ Зеленского".

Ранее сообщалось, что группа неонацистов готовила по заказу спецслужб Украины убийство журналиста Соловьёва, подозреваемые в этом деле лица задержаны.