Российский тележурналист Владимир Соловьёв заявил, что за попыткой его убийства может стоять украинский лидер Владимир Зеленский.
"Зеленский в кругу своих ближних друзей на меня пожаловался и попросил, чтобы со мной разобрались в России. То есть, сюда засылают всяких разных граждан, имеющих прямое отношение к его спецслужбам, потому что Зеленскому обидно то, что я о нём говорю", — отметил он.
Телеведущий добавил, если с ним когда-нибудь что-то случится "знайте, это заказ Зеленского".
Ранее сообщалось, что группа неонацистов готовила по заказу спецслужб Украины убийство журналиста Соловьёва, подозреваемые в этом деле лица задержаны.
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