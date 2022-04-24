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Автор Инна Винникова

Галкин обвинил Россию в зверствах на Украине: "Что мы там делаем?"

Общество

В Сети появилось видео, на котором шоумен Максим Галкин поздравляет россиян с праздником Светлой Пасхи. Затем юморист перешёл к более насущным вопросам и высказал своё мнение по поводу происходящего на Украине, иронично намекнув на вину России.

Галкин обвинил Россию в зверствах на Украине: "Что мы там делаем?"

"Зверства в Буче — это не мы. Малазийский боинг — это не мы. Мариуполь сравняли с землёй — это не мы. В Одессу летит ракета — это мы, но не совсем мы. Всё не мы. А мы чего там делаем?", — заявил Галкин.

Чтобы не разжигать в комментариях под видео ругань и скандалы, он их закрыл.

Министерство обороны сообщает, что в ходе спецоперации на Украине уничтожаются исключительно военные объекты Украины. Так, ракеты, летящие в сторону Одессы, были направлены на военный объект, но ВСУ их сбили, не посчитавшись с мирным населением города. Что же касается зверств в Буче — это известная провокация Запада, которую признали даже некоторые европейские страны.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Наталия Красовская
Темы максим галкин
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