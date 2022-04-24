РПЦ назвала нонсенсом идею Литвы внести патриарха Кирилла в санкционный список

По словам главы синоидального Отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, к идее Литвы о включении патриарха Кирилла в санкционный список иначе, как к нонсенсу, относиться невозможно.

Легойда убеждён, что если санкции будут вводиться в отношении религиозных деятелей, это будет признаком полной потери здравого смысла.

По мнению представителя РПЦ, предложение Литвы, высказанное министром иностранных дел страны Габриэлюсом Ландсбергисом, можно назвать "антидипломатией".

"Задача МИД — сохранять каналы коммуникации, а не уничтожать ее последние возможности", - сказал Легойда.

Ранее стало известно, что глава МИД Литвы Габриэлис Ландсбергис призвал ввести санкции против Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в свете событий на Украине. Тем не менее Брюссель это предложение пока не одобрил.