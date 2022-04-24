Международное сообщество должно придерживаться принципа равного доступа к воде и признать его неотъемлемым правом человека. Об этом заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе Азиатско-Тихоокеанского водного саммита, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".
"Главным условием совместной деятельности должна оставаться безусловная приверженность принципу равного и справедливого доступа к водным ресурсам, признанию его в качестве фундаментального права человека", — приводит слова президента издание.
Бердымухамедов назвал водные ресурсы важнейшим элементом обеспечения стабильности и безопасности в мире. Ашхабад выступает за рациональное водопользование и признание этого ресурса общим достоянием всех народов, подчеркнул туркменский лидер.
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