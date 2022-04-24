Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов призвал россиян не устраивать "праздник живота" в святой праздник Пасху. По словам священнослужителя, разговение лучше начать с освящения куличей и яиц.
Как подчеркнул протоиерей, обжорство в праздник Христа не приветствуется.
"Безусловно, важно не превратить пасхальное разговение, которое, конечно же, будет, в праздник живота. Мы все же празднуем Христа Воскресшего, а не возможность объесться и упиться", — пояснил священнослужитель в беседе с РИА Новости.
Представитель РПЦ также уточнил, что обилие и разнообразие еды — не грех, грех превратить праздник в "обжираловку". Поэтому день стоит начать с пасхи, яиц и кулича, а потом понемногу прибавлять "в разнообразии".
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