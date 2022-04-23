Евтухов: IKEA и Zara могут вернуться на российский рынок в ближайшее время

В марте 2022 года из-за спецоперации на Украине известные торговые сети объявили о закрытии своих точек на территории России. Такие магазины, как Zara и IKEA пользовались высоким спросом, поэтому покупатели расстроены.

Однако в Сети появилась информация, что в ближайшее время торговые марки, входящие в холдинг Inditex, могут восстановить свою работу в РФ. Речь идет о магазинах IKEA, Zara, Bershka и Pul & Bear. Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга России, прокомментировал данных слух.

"Чем больше проходит времени с момента их закрытия, тем больше ходит разговоров о том, вернуться ли эти бренды в Россию вообще или уже нет. IKEA и Zara с другими подразделениями Inditex планируют вновь открыть свои магазины в нашей стране в обозримой перспективе", — сообщил Евтухов.