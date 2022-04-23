Станислав Садальский раскритиковал шоу "Голос". Он уверен, что талантливых людей специально задвигают, поэтому никто из участников шоу не получает известность.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя " обратил внимание на то, что на шоу не делают из конкурсантов звёзд.
"Вы все прекрасно знаете идею этой передачи. Создана программа "для своих". Якобы "звёзды " пытаются открыть новые имена. На нашем ТВ никому не нужны молодые таланты, хотя есть замечательные новые исполнители", — выразил свою точку зрения артист.
Происходящее на ТВ-передаче он назвал сплошной имитацией.
"Шоу закончилось, дальнейшая судьба участников для руководства 1 канала не интересна", — написал Станислав Юрьевич.
Ранее Садальский отругал Первый канал за унылые концерты на 23 февраля.
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