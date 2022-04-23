Садальский о шоу "Голос": Создана программа "для своих"

Станислав Садальский раскритиковал шоу "Голос". Он уверен, что талантливых людей специально задвигают, поэтому никто из участников шоу не получает известность.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя " обратил внимание на то, что на шоу не делают из конкурсантов звёзд.

"Вы все прекрасно знаете идею этой передачи. Создана программа "для своих". Якобы "звёзды " пытаются открыть новые имена. На нашем ТВ никому не нужны молодые таланты, хотя есть замечательные новые исполнители", — выразил свою точку зрения артист.

Происходящее на ТВ-передаче он назвал сплошной имитацией.

"Шоу закончилось, дальнейшая судьба участников для руководства 1 канала не интересна", — написал Станислав Юрьевич.

Ранее Садальский отругал Первый канал за унылые концерты на 23 февраля.