В группе "Би-2" начался раскол из-за разных взглядов на спецоперацию на Украине

Группа "Би-2" отстранила от работы своего постановщика. Изгнанный участник уверяет, что пострадал и-за своих политических взглядов.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Давид Мисакян пожаловался на, что столкнулся в своём сообществе в социальных сетях с агрессией со стороны жителей Украины. Его полемику с украинцами опубликовали в виде скриншотов в публичном пространстве.

Это стало причиной краха карьеры Мисакяна, с которым, по его словам, отказались сотрудничать участники группы "Би-2".

Постановщик шоу, который помогал группе создать качественные шоу-программы, уверяет, что многие высказывания из его споров с оппонентами, подделаны.

Солисты группы "Би-2" пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук отказался выступать в зале с Z-символикой в Тюмени.