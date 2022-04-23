Группа "Би-2" отстранила от работы своего постановщика. Изгнанный участник уверяет, что пострадал и-за своих политических взглядов.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Давид Мисакян пожаловался на, что столкнулся в своём сообществе в социальных сетях с агрессией со стороны жителей Украины. Его полемику с украинцами опубликовали в виде скриншотов в публичном пространстве.
Это стало причиной краха карьеры Мисакяна, с которым, по его словам, отказались сотрудничать участники группы "Би-2".
Постановщик шоу, который помогал группе создать качественные шоу-программы, уверяет, что многие высказывания из его споров с оппонентами, подделаны.
Солисты группы "Би-2" пока никак не прокомментировали ситуацию.
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