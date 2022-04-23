Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что после просмотра российского ТВ обеспокоился здоровьем главы Первого канала Константина Эрнста и директора ВГТРК Олега Добродеева.
Бывший ведущий шоу Первого канала "Я и моя собака" Михаил Ширвиндт признался, что когда мастер настраивал ему интернет, он несколько минут посмотрел передачи центрального российского телевидения. Он оценил передачи Первого канала и телеканала Россия.
"Ничего не хочу говорить про Соловьёва, Скабееву, Шейнина. Я хочу спросить у их начальников — Олега Добродеева и Константина Эрнста. Олег, Кость, ребят, как вы себя чувствуете? Может, насморк, диарея, бессонница? Нет? Всё нормально? Единственное, что хотел спросить, как вы себя чувствуете", — обратился Ширвиндт на видео к главам российского ТВ.
Ранее сын Александра Ширвиндта предложил украинцам поучаствовать в флешмобе: "Я бандеровец".
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