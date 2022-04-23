Ольга Будина возмущена позицией артистов, которые уехали из РФ после начала спецоперации на Украине. Особенно актриса негодует по поводу заявлений Чулпан Хаматовой.
Исполнительница роли Аглаи Епанчиной в сериале "Идиот" не одобряет нападки российских знаменитостей в адрес политики родной страны.
Возмутили Будину интервью телеведущей Татьяны Лазаревой, которая проживает сейчас в Испании. Она сравнила эмигрирующую звезду ТВ с эк-редактором Первого канала Мариной Овсянниковой, которая выбежала в эфир новостной программы с антивоенным плакатом.
"Уж насколько я стараюсь избегать репостов о своих коллегах, с которыми и врагов не нужно… Но одно потрясение от Татьяны Лазаревой чего стоит! Вот кто "переплюнул"-таки Овсянникову. Но это было вчера! Сегодня я увидела вот это", — выразила своё мнение Будина.
Такую бурную реакцию у актрисы вызвало заявление Чулпан Хаматовой о том, что "звание народной артистки — это какая-то бредятина".
"Не нужно звание народной артистки… Что это, зачем это, кто вообще этот народ? Ее друг Макаревич, впрочем, уже рассказал нам об этом", — негодует Будина.
Ранее Ольга Будина предложила отказаться от участия России в "Евровидении".
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