В США откроют клуб для младших классов "Сатана после уроков"

Начальная школа в Пенсильвании решила открыть для младших учеников клуб "Сатана после уроков", рассказал известный радиодиджей Сергей Стиллавин.

Чтобы внести "разнообразие в христианские внешкольные занятия” американская Церковь сатаны проспонсировала создание детского клуба. Целью названа поддержка интеллектуальных и творческих интересов младшеклассников, там их научат критически мыслить, самовыражаться и подскажут способы решения различных проблем.

Создатели детского сатанинского клуба планируют объяснять детям что не существует добра и зла, а есть различные взгляды на понятия "хорошо" и "плохо". Толерантность, которая начиналась с уравнивания в правах, выходит на новую качественную основу. Доверчивым детям расскажут, что не стоит стремиться к хорошему, а плохое поведение никто не смеет осуждать.

"Грубость, насилие, жестокость, садизм уравниваются в правах с добротой, любовью и нежностью", — ужасается радиоведущий.

Стиллавин уверен, что подобные новшества приведут человечество в ад, вне зависимости от веры Бога.