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Автор Антон Уткин

Офис Зеленского: украинцев вывозят в Сибирь, где "жутко жить — нет цивилизации"

Общество

Украинцев, попадающих в РФ, подвергают процедуре проверки на предмет националистических взглядов. Затем их высылают в российские регионы, "где нет цивилизации", к примеру, в Сибирь — в город Томск.

Офис Зеленского: украинцев вывозят в Сибирь, где "жутко жить — нет цивилизации"

С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Основная часть депортированных проходит через страшное чистилище, через фильтрационные лагеря. У них там изымают имущество: прежде всего, телефоны, устанавливают, есть ли у них там симпатии к Украине, и насколько они глубоки. После этого люди проходят через унизительную процедуру соответствующих допросов, а дальше их депортируют", — фантазирует Подоляк.

Он подчеркивает, что их якобы не размещают возле Украины — в Воронежской, Курской или Белгородской областях, а вывозят дальше, в "самую тьму-таракань", где нет никакой цивилизации.

"В какие-то периферийные регионы: куда-нибудь в Томск, где ужасно жить. Невозможно там цивилизацию представить, ее там просто нет", — продолжает пугать своих граждан советник главы ОПУ.

Кстати, Томск — город, находящийся в Западной Сибири. Население Томска примерно 570 тыс. человек.

В Томске функционирует огромное количество предприятий и заводов: пищевой, нефтяной и газовой промышленности, фармацевтика, машиностроительство и т. д.

Город имеет международный аэропорт.

Напомним, заместитель главы Госдепартамента Соединённых штатов Виктория Нуланд недавно сказала, что украинцы "мечтают, чтобы у них было как в Париже, а не как в Свердловске".

 

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
Темы украина михаил подоляк
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