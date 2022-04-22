Статус иноагентов получили в пятницу 22 апреля известные российские журналисты: Александр Невзоров*, Алексей Венедиктов* и Владимир Кара-Мурза*.
Плашку с тестом, которая начинается словами "Данное сообщение (материал) создано…" будут обязаны вставлять в свои заявления трое известных общественных деятеля.
Иноагентами объявили журналиста и политика Александра Невзорова, бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова и оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу. Последнего на днях арестовали. Кара-Мурзу обвиняют в распространении ложной информации о вооружённых силах РФ.
В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Александра Невзорова. Журналиста собираются привлечь к отвественности по статье о фейках. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
* признаны в России иноагентами.
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