В Минюсте пополнили список иноагентов: Невзоров*, Венедиктов*, Кара-Мурза*

Статус иноагентов получили в пятницу 22 апреля известные российские журналисты: Александр Невзоров*, Алексей Венедиктов* и Владимир Кара-Мурза*.

Плашку с тестом, которая начинается словами "Данное сообщение (материал) создано…" будут обязаны вставлять в свои заявления трое известных общественных деятеля.

Иноагентами объявили журналиста и политика Александра Невзорова, бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова и оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу. Последнего на днях арестовали. Кара-Мурзу обвиняют в распространении ложной информации о вооружённых силах РФ.

В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Александра Невзорова. Журналиста собираются привлечь к отвественности по статье о фейках. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

* признаны в России иноагентами.