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Автор Елена Былкина

"Тинькофф Банк" уберёт фамилию Тинькова "ради счастья 20 миллионов клиентов"

Общество

В "Тинькофф Банке" поменяют название после того, как основатель банка Олег Тиньков позволил себе негативно отозваться о спецоперации на Украине.

В финансовом учреждении намечается глобальный ребрендинг. Банк избавится от фамилии бизнесмена. Это решение представители банка объяснили тем, что "Тинькофф" давно перерос первоначальный смысл именного бренда.

Давно запланированное преобразование бренда делается, по словам руководства банка, "ради счастья 20 миллионов клиентов".

Самому Олегу Тинькову, который уже много лет проживает за рубежом, бывшие соратники пожелали удачи и скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что держатели карт "Тинькофф Банка" демонстративно ломают карточки финансового учреждения. Возмущение клиентов банка вызвала критика предпринимателя в адрес российской армии.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
олег тиньков
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