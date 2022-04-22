Садальского возмутил приговор депутату Рашкину: "Глумление над обществом"

Актёр Станислав Садальский считает, что суд вынес депутату КПРФ Валерию Рашкину слишком мягкий приговор.

Приговор в отношении представителя КПРФ звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал "очередным глумлением судебной системы над обществом".

Садальский высмеял обещание Рашкина возместить ущерб, а также купить лосиху.

"У кого? У лося или может сам родил?" — вопрошает актёр.

Садальского возмутило то, что Рашкин легко отделался.

"То есть в России можно убивать животных и ничего за это не будет! Решение Калининского районного суда Саратовской области касаемо депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) является необъективным и не законным. Так как нарушает Конституцию РФ и статью УК РФ 245. Жестокое обращение с животными", — поделился своим мнением артист.

Ранее стало известно, что российский парламентарий от партии КПРФ Валерий Рашкин получил три года лишения свободы условно из-за незаконной охоты. Соответствующий приговор вынес Калининский районный суд.