Актёр Станислав Садальский считает, что суд вынес депутату КПРФ Валерию Рашкину слишком мягкий приговор.
Приговор в отношении представителя КПРФ звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал "очередным глумлением судебной системы над обществом".
Садальский высмеял обещание Рашкина возместить ущерб, а также купить лосиху.
"У кого? У лося или может сам родил?" — вопрошает актёр.
Садальского возмутило то, что Рашкин легко отделался.
"То есть в России можно убивать животных и ничего за это не будет! Решение Калининского районного суда Саратовской области касаемо депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) является необъективным и не законным. Так как нарушает Конституцию РФ и статью УК РФ 245. Жестокое обращение с животными", — поделился своим мнением артист.
Ранее стало известно, что российский парламентарий от партии КПРФ Валерий Рашкин получил три года лишения свободы условно из-за незаконной охоты. Соответствующий приговор вынес Калининский районный суд.
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